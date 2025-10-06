Oggi gli studenti del liceo Antonio Genovesi hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù. Gli studenti hanno agito di primo mattino, anticipando la campanella d’ingresso per entrare nell’istituto e dichiarare l’interruzione della didattica con uno striscione “Genovesi Occupato”.
Solidarietà a Gaza e Palestina, a Napoli gli studenti occupano il liceo Genovesi
Le motivazioni della protesta sono state diffuse tramite un comunicato scritto dagli studenti occupanti: “Noi studenti e studentesse abbiamo deciso di non restare in silenzio e di raccogliere la chiamata partita dai portuali di Genova con lo sciopero del 22 settembre a bloccare tutto finché il governo Meloni non sarà costretto ad ascoltare le nostre voci”.
Nello stesso, gli studenti si rivolgono al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Al ministro Valditara e tutto il governo Meloni noi rispondiamo che gli studenti assieme ai professori e i lavoratori della scuola, così come dimostrato il 22 settembre ed il 3 ottobre, sanno da che parte stare e cioè incondizionatamente al fianco del popolo palestinese. È già partita la mobilitazione nelle scuole superiori di tutto il Paese e non siamo intenzionati a fermarci”.
Gli studenti in occupazione hanno inoltre dichiarato che le lezioni saranno sostituite da assemblee studentesche e iniziative autogestite per tutta la settimana.