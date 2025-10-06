PUBBLICITÀ
Solidarietà a Gaza e Palestina, a Napoli gli studenti occupano il liceo Genovesi

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Oggi gli studenti del liceo Antonio Genovesi hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù. Gli studenti hanno agito di primo mattino, anticipando la campanella d’ingresso per entrare nell’istituto e dichiarare l’interruzione della didattica con uno striscione “Genovesi Occupato”.

Le motivazioni della protesta sono state diffuse tramite un comunicato scritto dagli studenti occupanti: “Noi studenti e studentesse abbiamo deciso di non restare in silenzio e di raccogliere la chiamata partita dai portuali di Genova con lo sciopero del 22 settembre a bloccare tutto finché il governo Meloni non sarà costretto ad ascoltare le nostre voci”.

Nello stesso, gli studenti si rivolgono al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Al ministro Valditara e tutto il governo Meloni noi rispondiamo che gli studenti assieme ai professori e i lavoratori della scuola, così come dimostrato il 22 settembre ed il 3 ottobre, sanno da che parte stare e cioè incondizionatamente al fianco del popolo palestinese. È già partita la mobilitazione nelle scuole superiori di tutto il Paese e non siamo intenzionati a fermarci”.

Gli studenti in occupazione hanno inoltre dichiarato che le lezioni saranno sostituite da assemblee studentesche e iniziative autogestite per tutta la settimana.

