Sonia uccisa a coltellate dal compagno, lui si getta con l’auto dal ponte e muore

Il cadavere di una donna di 49 anni trovato questa mattina in un’abitazione di Dormelletto, nel novarese. La vittima sarebbe stata accoltellata con diversi fendenti. Dai primi rilievi dei carabinieri giunti sul posto, l’ipotesi è quella che il compagno abbia accoltellato la donna. Poi si sarebbe tolto la vita in provincia di Verbania. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. La donna si chiamava Sonia Solinas.

L’ipotesi omicidio-suicidio

Trova conferme l’ipotesi dell’omicidio-suicidio per i due morti, un uomo e una donna, sul Lago Maggiore. Le vittime sono una donna di 49 anni, accoltellata nella sua abitazione nel centro di Dormelletto, comune della provincia di Novara sul Lago Maggiore, e un uomo più giovane di 12 anni, Filippo Ferrari. I due avevano da anni una relazione che alcuni testimoni definiscono «burrascosa». Dopo aver ucciso la compagna, quest’ultimo – a differenza di quanto appreso in un primo momento – non si è ucciso in casa ma ha lasciato l’appartamento e si è lanciato con l’auto da un ponte di San Bernardino, nel Verbano. Le indagini dei carabinieri sono in corso. La donna aveva un figlio di 22 anni.