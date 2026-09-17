Sospiro di sollievo a Caserta per Giulia Cormidi, la 13enne è stata ritrovata

PUBBLICITÀ

È stata ritrovata ed è tornata a casa Giulia Cormidi, la 13enne di Caserta della quale si erano perse le tracce dalla mattinata di ieri. La ragazza, residente nella frazione di Briano, è stata rintracciata dopo l’allarme lanciato dalla madre Daniela Zampatori, che aveva chiesto aiuto alla cittadinanza attraverso i social.

La scomparsa aveva fatto scattare le ricerche e numerosi erano stati gli appelli alla condivisione per favorire il ritrovamento della tredicenne. Il telefono cellulare della ragazza risultava infatti non raggiungibile e non aveva con sé i documenti.

PUBBLICITÀ

Dopo le ore di apprensione, la notizia del ritrovamento: Giulia è tornata a casa e sta bene. La vicenda si è quindi conclusa con il rientro della 13enne tra le mura domestiche.