Intorno alle 18.30 di ieri, i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale CTO di Napoli per un 49enne ferito alla gamba sinistra e al fianco.
Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che l’uomo sia stato coinvolto nel crollo di un muro all’interno della sua attività – un autoricambi per auto i zona Sanità. Il 49enne è stato poi trasferito all’Ospedale Cardarelli ed è in pericolo di vita. Allertati i vigili del Fuoco e l’Asl per i dovuti accertamenti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella per ricostruire la dinamica dei fatti.
Crolla il muro di un autoricambi alla Sanità, 49enne ricoverato al Cardarelli: è grave
Intorno alle 18.30 di ieri, i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale CTO di Napoli per un 49enne ferito alla gamba sinistra e al fianco.