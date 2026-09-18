Crolla il muro di un autoricambi alla Sanità, 49enne ricoverato al Cardarelli: è grave

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Intorno alle 18.30 di ieri, i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale CTO di Napoli per un 49enne ferito alla gamba sinistra e al fianco.

Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che l’uomo sia stato coinvolto nel crollo di un muro all’interno della sua attività – un autoricambi per auto i zona Sanità. Il 49enne è stato poi trasferito all’Ospedale Cardarelli ed è in pericolo di vita. Allertati i vigili del Fuoco e l’Asl per i dovuti accertamenti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella per ricostruire la dinamica dei fatti.