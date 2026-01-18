PUBBLICITÀ
Spaccio ‘in gonnella’, ritrovati pizzini con la contabilità della droga

Alfonso D'Arco
Spaccio al femminile in via Università, a due passi dalla reggia di Portici. E’ l’ultimo arresto effettuato dai carabinieri in provincia di Napoli: a Portici i militari hanno notato un uomo varcare il portone di una palazzina. Ha un atteggiamento evidentemente preoccupato.
I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno il sospetto che in quel condominio qualcuno smerci stupefacenti. Così bloccano quell’uomo, addosso gli trovano 4 dosi di crack e una di hashish. Poi trovano la piazza di spaccio. In manette ci finirà Emilia Esposito, 40enne di Cercola. In casa 9 dosi di cocaina, 15 di crack e 290 euro in contante ritenuto provento illecito. E ancora materiale per il confezionamento delle dosi, “pizzini” con la contabilità dello spaccio e un sistema di videosorveglianza montato per eludere i controlli dei carabinieri. Esposito è finita ai domiciliari, il cliente è stato segnalato alla Prefettura.

