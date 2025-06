Sparatoria in centro ad Afragola, la vittima uccisa nel suo negozio

PUBBLICITÀ

Una sparatoria si è consumata pochi minuti fa ad Afragola. La vittima è Pasquale Buono, 45 anni e proprietario di un negozio di prodotti intimi sul corso Italia.

Detto Pasquale ‘o grappin, era nel suo negozio quando è stato raggiunto da circa 7 colpi di pistola. Nonostante abbia provato a nascondersi dietro al bancone, per lui non c’è stato nulla da fare.

Stando a quanto risulta, Buono orbitava all’interno del clan Moccia ma risultava incensurato. Non aveva infatti precedenti, pur essendo presente nel sistema come affiliato in una delle costole del vecchio clan Moccia.

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera del Commissariato di Afragola e della locale Squadra Mobile.

