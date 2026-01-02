PUBBLICITÀ
Spari a Capodanno contro la sede EAV di Porta Capuana, colpite le finestre

Quattro proiettili sono stati sparati la notte di Capodanno contro il palazzo EAV di Porta Nolana. I bossoli sono stati ritrovati questa mattina, rispettivamente ai piani 4, 9,11 e 12.

Sul posto è intervenuta la polizia per tutti i rilievi del caso. L’EAV ha dichiarato di voler sporgere una denuncia circostanziata.

A rendere noto l’accaduto il presidente dell’Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato le immagini dei vetri danneggiati dai proiettili.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

