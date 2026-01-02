Spari a Capodanno contro la sede EAV di Porta Capuana, colpite le finestre

Quattro proiettili sono stati sparati la notte di Capodanno contro il palazzo EAV di Porta Nolana. I bossoli sono stati ritrovati questa mattina, rispettivamente ai piani 4, 9,11 e 12.
Sul posto è intervenuta la polizia per tutti i rilievi del caso. L’EAV ha dichiarato di voler sporgere una denuncia circostanziata.
A rendere noto l’accaduto il presidente dell’Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato le immagini dei vetri danneggiati dai proiettili.