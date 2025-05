PUBBLICITÀ

Spari questa notte al Rione Sanità, non distante dalla piazza dove si trova la chiesa di San Vincenzo. Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 2 ignoti hanno fatto fuoco esplodendo diversi colpi di pistola. I proiettili hanno raggiunto alcune auto in sosta danneggiando parte delle carrozzerie e parabrezza. Non risultano feriti o persone coinvolte. Ad indagare sul caso, la Polizia di Stato.

