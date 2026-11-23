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Nella mattinata odierna, Ufflciali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone.

Agli stessi risulta contestato il reato di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. Secondo la ricostruzione investigativa, a seguito di un diverbio maturato nell’ambito di dissidi familiari verificatosi il 22 giugno scorso nel centro cittadino di Pagani, i due sottoposti a misura cautelare, a bordo di uno scooter, avrebbero raggiunto l’autovettura della persona offesa nei pressi di un’intersezione stradale, dove il passeggero del motociclo avrebbe esploso, da distanza ravvicinata, numerosi colpi d’arma da fuoco contro il veicolo, colpendone la carrozzeria sul lato guida.

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Il cautelare deve essere sottoposto a convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari ed è suscettibile di successiva impugnazione e le provvisorie formulate nella fase delle indagini preliminari non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità, che potrà accertata solo all’esito del e nel contraddittorio tra le parti.