CronacaCronaca locale

Spari in piazza a Napoli, gambizzato 28enne: corsa al Vecchio Pellegrini

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Spari nella serata di martedì in piazza Cavour, a Napoli, dove un uomo è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto poco dopo le 21.30, nei pressi di una sala scommesse. Lo riporta Il Mattino.

A rimanere ferito è stato un 28enne di origine srilankese, raggiunto da un proiettile alla gamba sinistra. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario dell’automedica Annunziata e dell’ambulanza Incurabili, che dopo le prime cure sul posto lo hanno trasferito al presidio ospedaliero Vecchio Pellegrini.

Le condizioni cliniche del ferito sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al momento, restano ignoti i motivi dell’aggressione.

