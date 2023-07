Spari nella notte a Casalnuovo, 29enne gambizzato in strada

PUBBLICITÀ

Stanotte gli agenti del commissariato di Acerra sono intervenuti presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori per un uomo di 29 anni ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra in via Saggese a Casalnuovo di Napoli. Non è in pericolo di vita. La dinamica è in fase di ricostruzione. Procede il commissariato di Acerra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE | Rapina a mano armata nel ristorante a Casalnuovo, rubati gioielli e orologi [ARTICOLO 27/06/2023]

Rapina a mano armata nel ristorante a Casalnuovo. I Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a via Professor Manna dove poco prima almeno 5 persone con volto coperto e armati di pistola avevano condotto una rapina in un ristorante. I rapinatori hanno rapinato alcuni orologi e gioielli al proprietario e ad alcuni clienti per poi fuggire a bordo di un’auto. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Tenenza e dei militari della sezione operativa di Castello di Cisterna.

PUBBLICITÀ

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai titolari del locale e alle vittime della brutale e violenta rapina – spiegano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il coordinatore cittadino di Casalnuovo di Europa Verde Rosario Visone – che poteva trasformarsi in una tragedia. La situazione criminale sul nostro territorio peggiora di giorno in giorno e le pene che vengono inflitte a questi farabutti quando vengono presi sono troppo esigue. La situazione sta sfuggendo di mano a tutti. Serve un piano straordinario di contrasto alla criminalità nel napoletano e serve rapidamente”.