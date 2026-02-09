PUBBLICITÀ
Spari nella notte a Napoli, colpita l’abitazione di una 32enne

Gianluca Spina
Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile e della compagnia Stella sono intervenuti in vico Pergola Sant’Antonio Abate per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Numerosi i proiettili esplosi, 3 sono finiti nel soffitto dell’abitazione di una 32enne. Non ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.

Spari anche a Somma Vesuviana

I Carabinieri, alle 22.10, intervengono a via Pomintella 143 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco.
Poco prima ignoti avevano esploso due colpi d’arma da fuoco per poi fuggire. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento

