Spostavano scatoloni pieni di “bionde” al Don Guanella, arrestati in due

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne e un 35enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, anche specifici, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Don Luigi Guanella, hanno notato due uomini che stavano trasportando due scatole dall’interno di un cortile di uno stabile dove ve ne erano posizionate delle altre; gli operatori, in quei frangenti, li hanno controllati ed hanno rinvenuto, all’interno di 17 scatole, 825 stecche di sigarette prive delle etichette del monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 165 kg.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.