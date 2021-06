Nuovo amore per Stefano De Martino? Secondo quanto si legge sul noto sito di gossip Biccy sì, e sarebbe Paola Di Benedetto.

Durante la prima settimana del mese di giugno il ballerino e conduttore napoletano era stato paparazzato in barca proprio in compagnia dell’ex madre natura. La foto impazzò sui social e così la Di Benedetto ufficializzò la sua rottura con Federico Rossi: “Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione“.

Anche lo scorso weekend Stefano Di Martino e Paola Di Benedetto sono stati fotografati in Costiera Amalfitana, dando conferma alle tante voci di gossip che li riguardavano. In molti infatti sono convinti che tra i due ci sia qualcosa in più che una semplice amicizia. Come riportato dal sito ‘gossipiano’, secondo una voce vicina all’ex concorrente del GF Vip i due si starebbero frequentando.

Stefano De Martino e il corteggiamento a Paola Di Benedetto

Stando a quanto riporta Very Inutil People il ballerino napoletano e la vincitrice del GF Vip sarebbero una coppia. Pare che i due si stiano frequentando da almeno 2 settimane.

“C’è una novità perché una fonte molto vicina all’ex gieffina ci ha rivelato che Stefano De Martino ha dovuto sudare parecchio prima di riuscire a conquistare Paola. Ma chi la dura la vince e Paola, dopo aver detto ufficialmente addio all’ex, sembra pronta a mettersi in gioco con il ballerino made in Torre Annunziata.

Paola e Stefano stanno trascorrendo molto tempo assieme durante queste vacanze estive. Come testimoniato dai loro post su Instagram, seppur ben attenti a non lasciare tracce, i due hanno trascorso il weekend del 26 e 27 giugno nella costiera Amalfitana, a bordo della barca del conduttore. La frequentazione starebbe andando avanti da circa un paio di settimane. I due sono stati visti assieme a Napoli il weekend successivo all’ufficializzazione della fine della storia tra la Di Benedetto e Rossi. Forse ci vorrà poco per far sì che Stefano e Paola decidano di ufficializzare la loro relazione”.