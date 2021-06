E’ bastata la foto con un pappagallo sulla spalla a far scatenare i fans Instagram di Stefano De Martino. L’ex ballerino, oggi presentatore Tv, ha pubblicato una foto con un pappagallo in spalla con la didascalia Totò, da lì ci sono stati decine di commenti, soprattutto da parte di donne.

Stefano De Martino e il pappagallo

Tantissimi i commenti. “Perché il pappagallo è piü fortunato di me?”. “Trasformatemi in un pappagallo”. “Che bel pappagallo complimenti”. “Perché conosco già i commenti prima di vederli? “Vorrei essere un pappagallo” “Ok google, come si diventa un pappagallo?””. “non pensavo si potesse invidiare un pappagallo e invece tutto è possibile

Stefano De Martino, sarà lui il presentatore del Gran Galà Rai.

Ormai l’affermato conduttore avrà diversi impegni per la prossima stagione televisiva.

Stefano De Martino è richiesto sia da Mediaset che dalla Rai. Ed è proprio la Rai che gli propone la conduzione del Gran Galà. Dato che la novità più succulenta è la conduzione di una serata speciale di gala che celebrerà il 60esimo compleanno di Rai Due. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex marito di Belen Rodriguez tornerà presto al timone di Stasera tutto è possibile. Dopo aver ereditato la trasmissione da Amadeus, De Martino ha saputo dargli un’impronta originale, grazie anche alla grande intesa con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Oltre allo show in prima serata, a Stefano sarebbe stata affidata un’altra conduzione importate, quella della serata speciale per celebrare il compleanno di Rai Due. Un evento importante, previsto per il prossimo 4 novembre quando la seconda rete Rai compirà 60 anni.

Un week end all’insegna del divertimento

Stefano De Martino e suo figlio Santiago, nato dal matrimonio con la sua ex moglie Belen Rodriguez. La meta, il parco giochi Disneyland Paris in Francia. L’affascinante conduttore televisivo ha fatto partecipe i suoi follower pubblicando una Stories con una foto che lo ritrae con Santiago in formato cartoon. “Bella notizia: ha riaperto Disneyland. Tutto bellissimo, non vedevamo l’ora. Brutta notizia per me: mio figlio da quest’anno supera il metro e 30. Ciò significa che se prima del metro e 30 i bimbi hanno accesso solo alle attrazioni come trenini ed elefantini, dopo il metro e 30 cominciano tutte quelle attrazioni che decollano, tracollano… Dove all’inizio credi di morire, a metà speri di morire, e alla fine ti fingi morto quando lui ti chiede di rifarlo ancora e ancora e ancora e ancora“.