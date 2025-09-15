PUBBLICITÀ
HomeCronacaAgguato fuori la farmacia, Stefano ucciso con 4 colpi di pistola a...
CronacaCronaca nazionale

Agguato fuori la farmacia, Stefano ucciso con 4 colpi di pistola a Palermo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Agguato fuori la farmacia, Stefano ucciso con 4 colpi di pistola a Palermo
Stefano Gaglio
PUBBLICITÀ

Stefano Gaglio è morto l’uomo ferito con quattro colpi di pistola in piazza Principe di Camporeale a Palermo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima è il 39enne magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova in piazza Principe Camporeale.

L’uomo dopo avere lasciato i figli a scuola stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan. Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco. L’assassino è ricercato dagli agenti della squadra mobile. Nella zona dell’omicidio vi sono alcune telecamere.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati