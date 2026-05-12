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Strade chiuse e divieti di sosta, scatta il piano traffico per il Giro d’Italia a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Strade chiuse e divieti di sosta, scatta il piano traffico per il Giro d'Italia a Napoli
Strade chiuse e divieti di sosta, scatta il piano traffico per il Giro d'Italia a Napoli
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In occasione della 6ª tappa del Giro d’Italia, che attraverserà la città di Napoli giovedì 14 maggio, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per disciplinare la circolazione veicolare e pedonale.

Il provvedimento mira a garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico lungo il percorso di gara e nelle aree logistiche della manifestazione.

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Strade chiuse e divieti di sosta, scatta il piano traffico per il Giro d’Italia a Napoli

Gli atleti entreranno nel territorio comunale provenendo dalla statale 162 e percorreranno le seguenti strade fino all’arrivo in piazza del Plebiscito:

Via Emanuele Gianturco; Via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo (tutte percorse sulla carreggiata lato mare); Via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Cesario Console e Piazza del Plebiscito.

Per consentire il passaggio della carovana ciclistica, sono stati istituiti i seguenti principali divieti di circolazione:

dalle ore 14 alle 18:30 del 14 maggio: chiusura totale al traffico veicolare e sospensione degli attraversamenti pedonali lungo tutto il percorso di gara (da via Provinciale di Caserta a Piazza del Plebiscito).

dalle ore 20:30 del 13 maggio alle 21 del 14 maggio: divieto di transito in piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via R. Filangieri di Candida Gonzaga e Piazza del Plebiscito.

dalle ore 06:30 alle 18:30 del 14 maggio: chiusura di Galleria Vittoria, via Acton, via Cesario Console e via Giorgio Arcoleo.

Per liberare le carreggiate, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata (con sospensione delle strisce blu e delle aree autorizzate):

dalle ore 18 del 13 maggio alle ore 18:30 del 14 maggio: su tutto il percorso di gara e in via Chiatamone.

dalle ore 18 del 13 maggio alle ore 22:30 del 14 maggio: in piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via S. Lucia (tratto specifico) e Piazza Municipio.
Le aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano modificheranno percorsi e fermate nelle zone interessate.

• I possessori di permesso di sosta per i settori interessati dai divieti sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti per tutta la durata del provvedimento.

• Percorsi ciclistici: lungo il tracciato di gara saranno sospesi dalle 14 alle 18:30 del 14 maggio. L’amministrazione invita la cittadinanza a consultare i percorsi alternativi e a limitare l’uso dei veicoli privati nelle aree interessate dalla manifestazione.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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