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Sulla sedia a rotelle dopo incidente in scooter a Napoli, raccolta fondi per Francesco Pio

Mariapia Adamo
Di Mariapia Adamo
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Sulla sedia a rotelle dopo incidente in scooter a Napoli, raccolta fondi per Francesco Pio
Sulla sedia a rotelle dopo incidente in scooter a Napoli, raccolta fondi per Francesco Pio
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Attivata una raccolta fondi per Francesco Pio Di Costanzo, un ragazzo di appena 18 anni pieno di sogni e di energia, la cui vita è cambiata drasticamente a causa di un grave incidente con il motorino. Da quel giorno, Francesco ha riportato una grave lesione cerebrale ed oggi si trova su una sedia a rotelle, affrontando una battaglia che nessun ragazzo dovrebbe mai combattere. Oggi la sua vita ruota intorno a cure, riabilitazione, assistenza continua e la speranza di poter migliorare anche solo un po’ la sua condizione.

Una raccolta fondi per Francesco Pio

Questa raccolta fondi nasce con un obiettivo semplice ma importantissimo: dare a Francesco Pio una possibilità in più. I fondi serviranno per sostenere le cure, la riabilitazione e per cercare centri specializzati, anche all’estero, che sperimentano nuove terapie e possano offrirgli una possibilità concreta di recupero.

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Il percorso sarà lungo e difficile, ma l’aiuto di tante persone potrà permettere a Francesco Pio e alla sua famiglia di non sentirsi soli in questa battaglia e di sperare in una vita migliore. Anche una piccola donazione o una semplice condivisione può fare la differenza. Di seguito il link per chi volesse sostenere la battaglia di Francesco Pio: https://gofund.me/6692e1122

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