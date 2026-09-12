Superenalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni: è la seconda vincita più alta di sempre

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Il Superenalotto torna a premiare il “6” dopo oltre un anno di attesa. Nel concorso di venerdì 11 settembre 2026, una schedina giocata a Oggiono, in provincia di Lecco, ha centrato la combinazione vincente, aggiudicandosi un jackpot da 223,2 milioni di euro. La giocata, come riferisce Agimeg, è stata effettuata con una schedina da cinque pannelli nel punto vendita “Al Caffè”, bar situato all’interno di un supermercato. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro di Oggiono. Nelle ore successive all’estrazione, diversi gruppi di giovani si sono radunati all’esterno del locale, tra curiosità e incredulità. In paese in molti ipotizzano che il fortunato vincitore possa essere proprio qualcuno della zona. Il “6” mancava dal maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, nel Bresciano, furono vinti 35,4 milioni di euro. Da allora il jackpot è cresciuto progressivamente, fino a raggiungere una cifra record.

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La vincita di Oggiono si colloca al secondo posto nella classifica dei jackpot più alti mai assegnati. Al primo posto restano i 371,1 milioni di euro centrati il 16 febbraio 2023 attraverso la cosiddetta Bacheca dei Sistemi, con la somma suddivisa tra 90 quote.