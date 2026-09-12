Maxi sequestro a Miano, 50 chili di cocaina purissima da 3 milioni di euro: un arresto

PUBBLICITÀ

Maxi carico di droga sequestrato ieri a Miano con un arresto. È il bilancio dell’operazione effettuata dagli uomini della Guardia di Finanza, che hanno recuperato cinquanta chilogrammi di cocaina purissima sottratti al mercato dello spaccio locale. Un carico che, una volta tagliato e distribuito nelle piazze della movida e della periferia, avrebbe fruttato guadagni per tre milioni di euro.

In manette è finito il 33enne Carlo Ferrara: l’operazione è stata effettuata dai militari del Secondo Nucleo operativo metropolitano di Napoli della Guardia di Finanza. I finanzieri hanno intercettato l’uomo mentre usciva dall’Isolato 22 in vico Valente per dirigersi verso un’utilitaria parcheggiata a poca distanza. Bloccato per il più classico dei controlli, i finanzieri hanno scoperto che in una busta che aveva con sé era nascosto un panetto di cocaina ad altissima concentrazione.

PUBBLICITÀ

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire due telefoni cellulari, una somma in contanti e un mazzo di chiavi. Proprio una di quelle chiavi ha aperto la porta di un bilocale situato in una delle scale del complesso edilizio: lì erano nascosti altri 42 panetti di cocaina, un’ulteriore busta con una stecca da un etto di hashish, alcuni bilancini di precisione e due macchine per il confezionamento sottovuoto.

Ferrara è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Adesso è caccia ai canali di contatto del 33enne.