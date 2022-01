Catturato il superlatitante della Mafia, boss incastrato da Google Maps

Il superlatitante Gioacchino Gammino è stato incastrato da una foto di Google maps. La procura di Palermo è riuscita a catturare il boss della Stidda, condannato all’ergastolo per omicidio. La notizia è stata riportata in anteprima da La Repubblica. Gli uomini della Dia, coordinati dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo, lo cercavano dal 2002 da quando evase dal carcere di Rebibbia.

Proprio Google Maps immortalava il superlatitante ad Avenida de los Voluntarios a Galapagar, comunità autonoma di Madrid. Infatti nello scatto si vede un negozio di frutta e verdura che si chiamava El huerto de Man, infatti, all’esterno si vedono 2 uomini. Uno dei due, per gli investigatori, aveva una forte somiglianza con il latitante agrigentino.

Quel negozio di frutta e verdura non c’è più ma l’inchiesta si è spostata in un ristorante vicino La cocina di Manu, anche esso chiuso, che ha ancora una pagina Facebook. Tra le foto pubblicate c’è anche una dello chef, Manuel, cioè Gioacchino Gammino. Il latitante 61enne è stato riconosciuto dalla cicatrice sulla parte sinistra del mento.

SUPERLATITANTE IN MANETTE: “COME AVETE FATTO A TROVARMI?”

Il 17 dicembre la prima cosa che Gioacchino Gammino ha detto a chi è andato ad arrestarlo è questa: “Come avete fatto a trovarmi? Da dieci anni non telefonavo più alla mia famiglia”. Il superlatitante aveva interrotto da tempo i contatti con la sua terra d’origine intanto ora è atteso in Italia per scontare l’ergastolo.