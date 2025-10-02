PUBBLICITÀ
Chiusi 8 supermercati tra Napoli e provincia, sequestrate 21 tonnellate di alimenti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Chiusi 8 supermercati tra Napoli e provincia, sequestrate 21 tonnellate di alimenti.
Chiusi 8 supermercati tra Napoli e provincia, sequestrate 21 tonnellate di alimenti.
I Carabinieri del N.A.S. di Napoli hanno eseguito a settembre ispezioni presso trenta supermercati della provincia che hanno portato al sequestro di oltre 21 tonnellate di alimenti vari ed alla chiusura di 8 attività. Le irregolarità riscontrate hanno riguardato la mancata rintracciabilità degli alimenti nella filiera alimentare, la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale e carenze igienico-sanitarie e strutturali, aggravate – in molti casi – dalla presenza diffusa di infestanti nelle aree dedicate alla preparazione, stoccaggio e somministrazione degli alimenti.

Al fine di prevenire i rischi per la salute correlati al consumo di alimenti contaminati, sofisticati, contraffatti o alterati, sono stati effettuati diversi campionamenti su olio, uova e conserve vegetali, anche in relazione ai recenti casi di botulismo.

In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 81.000 euro. Il valore delle attività sottoposte a vincolo ammonta a circa 1.500.000 euro, mentre quello della merce in sequestro a circa 350.000 euro.

