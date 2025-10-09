PUBBLICITÀ

L’sms di phishing e poi il bonifico di 63mila euro. Vittima della truffa telematica una 63enne, residente a Ragusa, che resasi conto dell’inganno aveva contattato i carabinieri.

Lo scorso agosto era stato sequestrato il conto in cui era stata accreditata illecitamente l’ingente somma di denaro. Adesso la denuncia del presunto responsabile, un 61enne di origine partenopea.

PUBBLICITÀ

Svuota il conto all’anziana con la tecnica del “phishing”, denunciato 61enne di Napoli

Tutto era cominciato con il più classico degli sms di phishing. Il nome del proprio istituto di credito e il testo: “Il bonifico da 4.900 € dal tuo c/c è stato disposto. Se non hai eseguito tu l’operazione telefona subito al numero…”. Allo spavento iniziale e alla telefonata, era seguito il dialogo con il finto operatore bancario, che aveva consigliato alla cliente cosa fare per mettere al sicuro i propri soldi.

La pensionata è stata convinta a recarsi presso lo sportello della propria banca per disporre, con un pretesto, un bonifico urgente da 63mila euro. Solo dopo il completamento dell’operazione, le sono sorti dei sospetti che l’hanno indotta a contattare i carabinieri.

I militari si sono immediatamente messi in contatto con l’istituto di credito della vittima e con quello di destinazione del denaro, un ufficio postale di Napoli, riuscendo a far congelare subito il conto di destinazione, per poi procedere con il sequestro della somma sottratta e la richiesta di immediata restituzione alla vittima, disposta, dopo pochissimi giorni.

Ma le indagini hanno consentito anche di individuare il presunto responsabile. Per il 61enne è così scattata la denuncia per truffa aggravata continuata. Nella sua abitazione in provincia di Napoli è stata trovata la carta Bancoposta utilizzata per effettuare i prelievi di denaro immediatamente dopo il bonifico effettuato dall’anziana.