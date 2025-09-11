Tangenti agli altri clan sullo spaccio e donne al comando, i dettagli sul maxi blitz anticamorra in Campania

PUBBLICITÀ

Maxi-operazione contro la camorra. All’alba, la Squadra Mobile di Salerno e il Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla DDA, hanno eseguito due ordinanze cautelari nei confronti di 88 indagati, tra cui 3 minorenni: 79 in custodia cautelare in carcere e 9 ai domiciliari.

Nel mirino il clan Fezza-De Vivo, storico gruppo camorristico radicato a Pagani ma con ramificazioni nelle province di Salerno e Napoli. L’operazione, supportata da elicotteri, unità cinofile e dalla Guardia di Finanza, ha portato anche al sequestro preventivo di beni di valore, ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.

PUBBLICITÀ

Le accuse – da confermare nei successivi gradi di giudizio – sono pesanti: associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, riciclaggio, porto e detenzione di armi da guerra, fino a episodi di tentato omicidio.

Le indagini hanno documentato la gestione delle piazze di spaccio, l’imposizione di “tangenti” ai gruppi rivali, il traffico internazionale di stupefacenti (con 600 kg di hashish, 100 di marijuana e 35 di cocaina movimentati in pochi mesi) e il possesso di un vero arsenale: tra cui Kalashnikov, Uzi, Skorpion e 1.000 cartucce.

Determinante anche il ruolo delle donne del clan, che gestivano la cassa comune, spartivano i proventi e curavano il riciclaggio del denaro illecito. Parallelamente, l’organizzazione controllava il mercato delle auto rubate, con estorsioni tramite la tecnica del “cavallo di ritorno” e sofisticati sistemi per alterare i dati identificativi dei veicoli.

Secondo gli inquirenti, il blitz ha colpito il cuore del clan nel momento in cui tentava di riorganizzarsi dopo i precedenti arresti.

L’epicentro dell’operazione è Pagani, ma l’attività investigativa si è estesa a 21 Comuni dislocati in cinque Regioni: Campania, Lazio, Calabria, Lombardia e Basilicata. In campo oltre 500 unità tra forze dell’ordine, unità cinofile ed elicotteri.

L’inchiesta, frutto di mesi di lavoro e già sfociata in precedenti arresti, ha svelato una rete criminale dedita a traffico di droga, estorsioni, riciclaggio di denaro, detenzione illegale di armi, furti e commercio illecito di auto di lusso. Tutti reati aggravati dall’utilizzo di modalità mafiose e dalla finalità di rafforzare l’influenza del clan sul territorio.

Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi da fuoco. Tra le misure adottate, anche un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni, a dimostrazione di come la manovalanza criminale attingesse anche a giovanissimi.