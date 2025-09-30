PUBBLICITÀ
Targa a Napoli per Pio Maimone, la mamma ai giovani: “Deponete le armi”

Antonio Sabbatino
Scoperta questa mattina al Molo Luise a Mergellina la targa in ricordo di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo di 18 anni, vittima innocente di una sparatoria la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023 nei pressi dello Chalet Sasà, proprio dove oggi c’è il piccolo monumento che lo ricorda. “Mi rivolgo ai giovani: deponete le armi. È una strada che non porta a nulla” è l’appello del papà di Francesco Pio, Antonio. Per la morte del 18enne è stato condannato all’ergastolo in primo grado Francesco Pio Valda, che ha esploso il colpo di pistola al culmine di una lite per una semplice scarpa sporcata.

L’evento, promosso dal Comune di Napoli, ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, delle forze dell’ordine e della magistratura, a fianco dei familiari del ragazzo.

