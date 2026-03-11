Task force a Marano dopo l’omicidio, identificate 318 persone e sequestrati 11 veicoli

PUBBLICITÀ

Servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Marano di Napoli nell’ambito delle attività disposte dalla Questura di Napoli per rafforzare la sicurezza sul territorio.

Nella mattinata di ieri gli agenti della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Mobile e dei Commissariati Scampia e Giugliano-Villaricca, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno effettuato una vasta operazione di controlli sul territorio.

Il servizio è stato svolto con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione anche del personale della Polizia Metropolitana.

I risultati dell’operazione

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 318 persone e sono stati sequestrati 11 veicoli.

Gli operatori hanno inoltre contestato 47 violazioni del Codice della Strada nel corso dei controlli effettuati sulle principali arterie del territorio.

Droga e sigarette di contrabbando

Durante le verifiche sono stati sequestrati anche 16 grammi circa di hashish, 5 grammi circa di cocaina e circa 11 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri (TLE).

I controlli rientrano nel piano di intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa disposto dalla Questura di Napoli nei comuni dell’area a nord del capoluogo.