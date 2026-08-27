Task force della Polizia Locale agli ordini del Comandante Raffaele Vicchiariello, controlli dediti alla viabilità e sicurezza stradale. Diversi veicoli controllati con attenzione ai monopattini che sfrecciano sul Corso Europa. Controllati diversi veicoli furgonati per controllo Terra dei Fuochi. Sanzioni elevate per mancata revisione del veicolo, guida con patente scaduta e monopattino senza copertura assicurativa.
Task force a Sant’Antimo, arriva la stretta ai monopattini elettrici
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