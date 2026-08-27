Venerdì ai Quartieri i funerali di Francesco Specchio, il 22enne morto nell’incidente a Giugliano

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Aveva appena 22 anni Francesco Specchio, il giovane morto nella mattinata di martedì 25 agosto in un tragico incidente stradale avvenuto a Giugliano, lungo via San Francesco a Patria, al confine con Qualiano.

Secondo le prime ricostruzioni, Francesco, residente a Napoli, stava viaggiando in direzione Giugliano a bordo di una moto Benelli quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il giovane è finito fuori dalla carreggiata e ha riportato ferite gravissime. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

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L’incidente si è verificato intorno alle 9 del mattino, all’altezza della zona Gloria, nei pressi di via Carrafiello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento, la causa della perdita di controllo non è stata ancora chiarita e non risultano accertati coinvolgimenti diretti di altri veicoli. Ora, a due giorni dalla tragedia, familiari, amici e conoscenti si preparano a dare l’ultimo saluto al 22enne.

I funerali saranno celebrati alle 15:30 nella Parrocchia del Carmine alla Concordia, nei Quartieri Spagnoli di Napoli.