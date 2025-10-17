“Niente tasse su extra-profitti delle banche”, l’annuncio del Governo

PUBBLICITÀ

‘‘Non ci saranno tasse sugli extraprofitti. Mi considero soddisfatto. Ringrazio il ministro Giorgetti e la presidente del Consiglio Meloni. E’ stato un lavoro condiviso”. Queste le parole del vicepremier Antonio Tajani pronunciate durante la conferenza stampa.

Il consiglio dei ministri ha approvato la manovra di bilancio per il 2026. Una manovra economica di 18 miliardi di euro complessivi, in crescita rispetto ai 16 miliardi iniziali. Le misure sono garantite da coperture finanziarie garantite da contributi del sistema bancario e assicurativo (circa 4,3-4,5 miliardi) e rimodulazione di programmi del PNRR e spending review. “La manovra vale 18,7 miliardi di euro, è più leggera delle precedenti e tiene conto anche nel quadro complessivo“. Ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato via libera alla manovra.

“Dedichiamo alla famiglia circa 1,6 miliardi di euro in più”. Ha detto la premier Meloni. “Interveniamo sull’Irpef, ci concentriamo sul ceto medio” con una misura che pesa “circa 2,8 miliardi di euro”, mettiamo 1,9 miliardi sui salari“, con detassazione dei premi di produttività e turni festivi e notturni. “Una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità“. Meloni ha introdotto così la manovra.