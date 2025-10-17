PUBBLICITÀ
HomePoliticaBonus mamme, pensioni e contributi fitti: le novità nella Legge di Bilancio
PoliticaPolitica Nazionale

Bonus mamme, pensioni e contributi fitti: le novità nella Legge di Bilancio

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Bonus mamme, pensioni e contributi fitti: le novità nella Legge di Bilancio
Bonus mamme, pensioni e contributi fitti: le novità nella Legge di Bilancio
PUBBLICITÀ

Il consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2026. La riunione a Palazzo Chigi per dare il via libera è durata più di un’ora. “E’ una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Cdm: “Una manovra che considero molto seria, equilibrata, che va letta nel solco delle precedenti e vale 18,7 miliardi di euro, quindi è più leggera delle precedenti. Ma e Pesa anche la situazione complessa”, ha spiegato.

Bonus mamme

“Aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici”, ha dichiarato Meloni nella conferenza post Cd-“Dedichiamo alla famiglia circa 1,6 miliardi di euro in più”, lo ha detto la premier ricordando le misure su questo capitolo incluse nella passata legge di bilancio.

PUBBLICITÀ

Contributo fitti

“Ci sarà un contributo fiscale tangibile per i genitori separati che hanno difficoltà con la casa. Sono centinaia di migliaia. Dare un contributo economico ai genitori separati per ritornare nel circuito della casa è qualcosa che in questa legge di Bilancio c’è e mi rende assolutamente orgoglioso di questa mossa di equità sociale”, ha annunciato il vicepremier Matteo Salvini.

Le pensioni

Per l’aumento dell’età pensionistica, la “sterilizzazione è confermata con un mese in più dal 2027 e altri 2 dal 2028. Il Parlamento potrà nel 2027 cambiare le cose ma per adesso sono due” mesi, ha aggiunto il ministro Giancarlo Giorgetti. Per le pensioni minime “abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili, ricorderete le polemiche rispetto ai 6 euro dell’anno scorso che peraltro facevano riferimento all’indice di inflazione”.

“Niente tasse su extra-profitti delle banche”, l’annuncio del Governo

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati