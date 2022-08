Teli e costumi venduti sulle spiagge ad Ischia, 5 ambulanti cacciati dall’isola

Multati cinque venditori ambulanti, tutti abusivi, fermati sulle spiagge ai Maronti e nel borgo di Sant’Angelo a Ischia. Vendevano teli mare e costumi da bagno, ora è stato disposto l’allontanamento dall’isola. E altri controlli per contrastare il fenomeno sono annunciati nei prossimi giorni.

Carabinieri in azione contro il commercio illegale sulla spiaggia dei Maronti e nel borgo di Sant’Angelo. Diverse le persone che ogni giorno percorrono gli arenili proponendo, spesso con insistenza, prodotti ai turisti senza aver alcuna autorizzazione alla vendita.

Controlli “movida”.

Controlli straordinari che durante le operazioni hanno controllato per lo più i flussi turisiti. Proprio in quest’ambito, infatti, la scorsa settimana i militari hanno denunciato due persone tra cui un minorenne. Le operazioni sono partite sin dal porto dove i Carabinieri hanno osservato i nuovi arrivi dalla discesa dall’aliscafo. Un ragazzo napoletano, ha appena compiuto 16 anni, e ha destato sospetto. Voleva andare in discoteca ma i militari lo hanno fermato. Lo hanno perquisito e nelle tasche gli hanno trovato un coltello a serramanico lungo circa 22 centimetri e una carta di identità. Il documento è risultato falso.