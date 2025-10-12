PUBBLICITÀ
Tenta il furto nella scuola a San Giovanni a Teduccio, ladro messo in fuga dalle suore

Sono state le urla delle suore, che vivono all’interno della scuola, a mettere in fuga un 29enne nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli, introdottosi nell’istituto per mettere a segno un furto.

Preso di sorpresa dall’inaspettata presenza, il ladro, dopo un attimo di confusione, è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato mentre le suore chiamavano il 112.

I carabinieri della Compagnia di Poggioreale lo hanno subito riconosciuto mentre analizzavano le immagini dei sistemi di videosorveglianza: il 29enne è stato rintracciato e denunciato per tentato furto e danneggiamento.

I controlli eseguiti dai militari dell’arma nella zona hanno consentito di assicurare alla giustizia anche un altro ladro e due spacciatori: un 27enne, entrato in azione in un supermarket, dove sono stati rubati dagli scaffali prodotti per 250 euro.

Con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio sono stati arrestati e messi in carcere un 25enne e un 22enne presi al termine di una figa scattata dopo avere forzato un posto di blocco.

I controlli a tappeto dei carabinieri di Poggioreale hanno consentito di segnalare alla prefettura 4 giovani assuntori di sostanze stupefacenti e di comminare 27 sanzioni per violazioni del codice della strada, in particolare per guida senza casco e senza patente.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

