PUBBLICITÀ
HomeCronacaTenta l'assalto alla cassa in tabaccheria a Giugliano, arrestato il bandito
CronacaCronaca locale

Tenta l’assalto alla cassa in tabaccheria a Giugliano, arrestato il bandito

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tenta l'assalto alla cassa in tabaccheria a Giugliano, arrestato il bandito
Tenta l'assalto alla cassa in tabaccheria a Giugliano, arrestato il bandito
PUBBLICITÀ

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne napoletano per tentata rapina.

Tenta l’assalto alla cassa in tabaccheria a Giugliano, arrestato il bandito

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano in Campania, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Ripuaria, per la segnalazione di una rapina all’interno di un’attività commerciale.

PUBBLICITÀ

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato che il predetto era stato fermato dal titolare dell’attività, dopo una colluttazione, in quanto, poco prima, il soggetto aveva minacciato con un cacciavite uno dei dipendenti in servizio alla cassa per farsi consegnare l’incasso della giornata.

Per tal motivo l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati