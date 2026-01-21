PUBBLICITÀ
Tenta l’estorsione alla ditta edile a Casavatore, 57enne finisce in manette

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne napoletano, con precedenti di polizia, per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Afragola hanno accertato che, nei giorni scorsi, l’uomo aveva avvicinato il responsabile di un cantiere edile, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione, pretendendo il pagamento di una somma di denaro.

Gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale il prevenuto si è ripresentato presso il cantiere e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

