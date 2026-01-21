PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne napoletano, con precedenti di polizia, per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Tenta l’estorsione alla ditta edile a Casavatore, 57enne finisce in manette

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Afragola hanno accertato che, nei giorni scorsi, l’uomo aveva avvicinato il responsabile di un cantiere edile, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione, pretendendo il pagamento di una somma di denaro.

Gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale il prevenuto si è ripresentato presso il cantiere e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.