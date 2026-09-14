Tentano di truffare il parroco, bloccati 2 truffatori di Napoli

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi, presso la Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina, è giunta una segnalazione riguardante il transito di un’auto proveniente da Reggio Calabria, a bordo della quale viaggiavano delle persone dedite alle truffe ai danni di persone anziane. Al fine di intercettare il veicolo segnalato, le pattuglie in servizio sull’autostrada A2 del Mediterraneo sono state predisposte strategicamente lungo la carreggiata nord, riuscendo effettivamente a fermare l’auto, per procedere ai necessari controlli.

I due occupanti, un trentottenne e una trentacinquenne italiani, entrambi residenti a Napoli, sottoposti ai previsti controlli nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia, risultavano avere precedenti specifici. Inoltre, in seguito a perquisizione, sono stati trovati in possesso di monili in oro e di 1000 euro in contanti, sottratti nelle ore precedenti ad anziani.

PUBBLICITÀ

La tentata truffa al parroco

Per quanto descritto, i due sono stati deferiti alla competente A.G. per il reato di truffa continuata e aggravata, nonché, sempre in concorso, per il tentativo di truffa informatica in danno di un sacerdote indotto ad eseguire bonifici per migliaia di euro, operazione che non è andata a buon fine per l’intervento del sistema antifrode dell’istituto bancario di riferimento.

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che la Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria competente un uomo e una donna per truffa aggravata.