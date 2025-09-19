PUBBLICITÀ

Nessuna richiesta estorsiva. Un banalissimo malinteso. Questo quanto spiegato dal ras Pietro Caiazza al gip durante l’interrogatorio di garanzia dopo i tre arresti effettuati qualche giorno fa dalla squadra mobile (con Gennaro Villone Villone ai domiciliari e Saverio Emanuele Margarita in carcere per poi ottenere, grazie al suo avvocato Domenico Dello Iacono, i domiciliari).

Tentata estorsione all’autolavaggio a Melito, il ras Caiazza: ”Nessuna richiesta, solo un malinteso”

Il ras degli Amato-Pagano, assistito dall’avvocato Domenico Dello Iacono, ha spiegato di non aver avanzato alcuna richiesta al titolare dell’autolavaggio ma di essersi soltanto meravigliato, una volta uscito dal carcere, di aver trovato un cambio di proprietà nello stesso considerato che l’attività per tanti anni era stata della sua famiglia. Caiazza ha spiegato al gip di aver avanzato soltanto questi interrogativi ma di non aver avuto alcuna pretesa. Adesso bisognerà attendere il Riesame.

Non la pensa così la Procura che aveva fatto scattare gli arresti sulla base della denuncia dell’imprenditore. L’uomo aveva raccontato agli investigatori del tentativo dei tre di impadronirsi della sua attività: “Questa mattina, mentre ero nell’autolavaggio, sono venuti Savio e Gennaro, entrambi mi dicevano che oggi pomeriggio alle 17 sarebbero venuti a prendermi per portarmi da “zio Pierino” che vuole parlarmi. Dopo quindici minuti venivano di nuovo e Savio mi ha parlato in disparte e mi comunicava che voleva essere sincero con me, poiché mi conosce da tempo, in passato abbiamo anche giocato a calcio insieme. Mi riferiva che è intenzione di “zio Pierino” farsi consegnare le chiavi del mio autolavaggio, in quanto a suo dire quell’attività era sempre stata sua”.