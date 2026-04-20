Tentato furto dello scooter a Casoria, dipendente mette in fuga i ladri

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Pochi giorni fa, all’esterno di un supermercato sulla Circumvallazione di Casoria, due balordi a bordo di uno scooter hanno tentato di rubare un due ruote in sosta nel parcheggio. Dopo un paio di giri per adocchiare il colpo da mettere a segno, uno dei malviventi è sceso dallo scooter e ha iniziato a spingere a mano il mezzo da rubare. Ad accorgersi della scena un ragazzo che indossa una pettorina catarifrangente, forse dipendente del supermercato, che ha inseguito il ladro e lo ha spinto facendolo cadere. Ne è nata una breve colluttazione ma i due sono riusciti a fuggire. Il ragazzo che ha sventato il furto è rimasto ferito ad un braccio.

“Ha dimostrato grande coraggio, impedendo un furto in pieno giorno che stava avvenendo sotto gli occhi di tutti. Ma lui non si è girato dall’altra parte, è intervenuto e ha impedito che i ladri mettessero a segno l’ennesimo colpo. Un gesto eroico, al quale, però, non vorremmo abituarci, perché scene simili non dovrebbero mai accadere. Se questi due balordi fossero stati armati la situazione avrebbe preso una piega sicuramente peggiore. Purtroppo siamo dinanzi a criminali che non temono più nulla e rubano anche alla luce del sole, senza timore delle conseguenze. Dobbiamo stroncare quest’idea di impunità che dilaga tra i malviventi e fermare ad ogni costo questa escalation, i nostri cittadini sono stanchi di subire”.

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