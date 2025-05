Tentato omicidio a Pozzuoli, arrestati i complici dell’ex di Gaia

PUBBLICITÀ

Tentato omicidio, arrestati i complici dell’aggressore di Gaia. La Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione – Fasce Deboli, nei confronti di D.M. 30enne e C.A. 32enne, in quanto ritenuti gravemente indiziati del delitto lesioni personali aggravate in concorso.

L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli in seguito all’arresto di Claudio Amirante per il tentato omicidio della ex compagna Gaia, avvenuto lo scorso 5 aprile a Pozzuoli, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul conto degli odierni indagati, in ordine alle ipotesi delittuose summenzionate.

Il tentato omicidio di Gaia

Gli indagati avrebbero preso parte alla violenta aggressione occorsa alla via San Gennaro Agnano di Pozzuoli e sfociata nel tentativo di uccisione della donna, apportando il proprio contributo materiale e morale alla dinamica delittuosa, ed in particolare parcheggiando il proprio veicolo in modo tale da bloccare la via d’uscita all’autovettura a bordo della quale si trovava la persona offesa, mettendo in fuga la persona che si trovava in compagnia della donna e coadiuvando Amirante nel tentativo di caricare la stessa a bordo della propria auto.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva. Oggi i carabinieri hanno arrestato due complici.

