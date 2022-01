Viene dimessa dall’ospedale a Capodanno, Terry muore il giorno dopo a 29 anni: dramma a Casoria

Aveva accusato forti dolori addominali e proprio per questo, il 31 dicembre, Teresa D’Auria era stata portata all’ospedale San Giovanni di Dio. Poi, il primo gennaio, viene dimessa ma quei dolori proprio non volevano andare via e quindi il ritorno nello stesso nosocomio: questa volta, però, la giovane di 29 anni non ce l’ha fatta.

Terry, così la chiamavano amici e parenti, lavorava come estetista e tutti la ricordano come una ragazza dolce e solare. Adesso, dopo la tragedia, il papà ha presentato una denuncia per chiarire le cause che hanno portato al decesso della ragazza. Sono in corso gli accertamenti e l’autorità giudiziaria – riporta Il Mattino – ha disposto l’esame autoptico presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Centinaia di messaggi per Terry sui social dopo l’apprensione della tragica notizia

Non appena annunciata la drammatica notizia, sono stati centinaia i messaggi di cordoglio arrivati tramite social.

“Sei e resterai sempre nel nostro cuore” scrive un amico di Terry. Quest’ultimo continua ricordando la giovane come “una persona sempre disponibile e socievole, una grande donna adesso”.

“Ciao stellina bella. Hai lasciato un vuoto inconsolabile. Mi mancherai per sempre. Dai tanta tanta forza alla tua famiglia”, è un altro dei tanti commenti che si possono leggere.