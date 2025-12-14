PUBBLICITÀ
Terremoto a Miano, scarcerato anche il ras Antonio Cardillo

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Dopo le scarcerazioni eccellenti di Giuseppe Lo Russo (leggi l’articolo) e Giuseppe Perfetto un altro ras della ‘vecchia guardia’ di Miano è stato scarcerato. Si tratta di Antonio Cardillo, ex colonnello del clan Lo Russo, che pochi giorni fa è stato scarcerato dal tribunale di Sorveglianza di Torino che ha accolto l’istanza del suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, concedendogli gli arresti domiciliari. Per il penalista si tratta del terzo ‘successo’ in un mese dopo le scarcerazioni di Perfetto e Lo Russo. Cardillo è il fratello di un altro ras della mala dell’area nord, Fabio Cardillo, condannato a trent’anni di carcere per l’omicidio di Domenico Raffone avvenuto nel marzo del 2014 per una questione sentimentale. Tutto iniziò perchè la moglie di Antonio aveva intrattenuto una relazione con il boss Mario Lo Russo. La vicenda iniziò con le minacce di Fabio rivolte alla cognata a cui chiese di restituirgli alcuni beni del fratello. La situazione degenerò quando Cardillo e un suo amico incontrarono Lo Russo e Raffone ai Colli Aminei e in quella circostanza Raffone fu ucciso.

Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

