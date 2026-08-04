Terremoto Pozzuoli, Ludovica Nasti lancia una raccolta fondi per le famiglie colpite

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“Il terremoto ha distrutto case e attività a Pozzuoli. Famiglie senza casa e negozianti che hanno perso tutto in pochi secondi. Con questa raccolta vogliamo dare un aiuto concreto e immediato a chi è rimasto senza niente”. La giovane attrice Ludovica Nasti ha lanciato un’iniziativa solidale su GoFundMe, arrivata a novemila euro in due giorni, per la sua città.

“I fondi raccolti – scrive – saranno impiegati per i bisogni primari delle famiglie sfollate, per aiutare i negozi e le piccole imprese a ripartire, per dare contributi alle famiglie: affitti temporanei e beni di prima necessità”. “I fondi – aggiunge – saranno destinati al Comune di Pozzuoli e utilizzati per sostenere concretamente le persone e le famiglie colpite dal terremoto”.

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“Il terremoto – si legge – ha distrutto sacrifici costruiti in una vita intera: case, attività e punti di riferimento. In questo momento c’è bisogno di un aiuto concreto per permettere a chi ha perso tutto di ricominciare”. La raccolta fondi ha ricevuto oltre 250 donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/ emergenza-pozzuoli