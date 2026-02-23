PUBBLICITÀ
Terribile lutto a Bagnoli, il quartiere piange la piccola Maria: “Sei stata una guerriera”

Gianluca Spina
Un dolore immenso ha colpito la comunità di Bagnoli per la scomparsa della piccola Maria, venuta a mancare dopo aver lottato contro la malattia. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento e tristezza tra familiari, amici e quanti avevano seguito con speranza e preghiera la sua battaglia. Maria viene ricordata da tutti come una piccola guerriera, capace di affrontare la malattia con una forza che ha commosso un’intera comunità.

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social: parole cariche di amore, dolore e vicinanza alla famiglia, stretta in un abbraccio collettivo. “Terremo per sempre vivo nel cuore ogni tuo sorriso”, scrivono in molti, mentre si moltiplicano gli inviti alla preghiera e alla solidarietà. La perdita di un’anima così giovane lascia un segno profondo. In queste ore Bagnoli si raccoglie nel silenzio e nel rispetto, unita attorno al dolore dei genitori e dei familiari.

