Terribile lutto ad Ercolano, Luigi Falco muore a 17 anni

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Ercolano si stringe nel dolore per la scomparsa di Luigi Falco, giovane di appena 17 anni, venuto a mancare nelle scorse ore. La notizia ha profondamente colpito la comunità cittadina, dove il ragazzo era conosciuto e benvoluto. Luigi viene ricordato come un ragazzo solare, pieno di energia e con una grande passione per il calcio. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici, conoscenti e realtà del territorio, che si sono stretti attorno alla famiglia.

Tra i messaggi anche quello del Comitato di San Vito, che ha espresso vicinanza al papà Antonio, alla mamma Marianna, al fratello Salvatore e a tutti i familiari del giovane: “Con grande dolore e con tutto il cuore, il Comitato di San Vito si stringe alla famiglia per la dolorosa perdita del giovane Luigi”.

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“Un ragazzo così giovane, una vita spezzata troppo presto”, si legge ancora nel messaggio, che si conclude con un pensiero rivolto al ricordo del 17enne e ai momenti condivisi con chi gli ha voluto bene. I funerali di Luigi si sono tenuti oggi nella chiesa di San Vito Martire, dove familiari, amici e conoscenti si sono ritrovati per l’ultimo saluto al giovane.