Terribile tragedia a Napoli, la 17enne Anna Pittirollo investita e uccisa

La salma è stata posta sotto sequestro e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle disposizioni del magistrato sull’eventuale autopsia. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando anche le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona.

Sui social, sono numerosi i messaggi di cordoglio per Anna. Tra quelli più toccanti c’è quello pubblicato dalla cugina, che porta il suo stesso nome. “Oggi il mondo si è fermato. Oggi te ne sei andata, soli 17 anni, e non ci sono parole abbastanza grandi per dire quanto fa male.

Eri luce, Eri pura luce. Dolce, forte, bellissima dentro e fuori. A 17 anni avevi già un cuore più grande di tutti noi messi insieme.

Non è giusto, lo so. Non doveva andare così. Avremmo dovuto avere ancora una vita intera insieme, ridere, crescere, diventare grandi, invecchiare insieme.

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E invece ora devo imparare a vivere senza di te qui accanto. Ma voglio dirti una cosa, cuginetta mia tu non te ne vai davvero. Resterai per sempre qui, in ogni angolo della mia vita. Nella tua risata che sento ancora nelle orecchie, nelle nostre foto, nei nostri segreti, in tutto l’amore immenso che mi hai lasciato. Sei al sicuro ora. Sei protetta. Sei circondata da tanto amore, come lo sei sempre stata. Solo che ora sei tu che ci abbracci da lassù. Ti prometto che ti porterò sempre con me.Ogni mio sorriso avrà un pezzetto del tuo.Ogni mio traguardo sarà anche tuo.Ti amo in un modo infinito, che nemmeno la morte può spezzare. Riposa in pace, angelo mio. Riposa nella tua luce bellissima”.