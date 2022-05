Terrore a Napoli, due auto e veranda di un bar in fiamme: indagini in corso

Il centro di Napoli si è svegliato nel terrore: due auto e la veranda di un bar sono state divorate dalle fiamme stanotte in Via Duomo. Una delle strade più centrali della parte storica della città, frequentatissima da turisti e non, è stata teatro di uno spiacevolissimo episodio.

Mistero in via Duomo

Stamattina infatti alcuni residenti hanno denunciato la presenza di due auto carbonizzate e della vicina veranda, anch’essa data alle fiamme. Le due auto e l’apposito spazio per poter sedere all’esterno del bar e godere di una consumazione nel centro storico di Napoli sono state completamente divorate dalle fiamme. Le prime ricostruzioni non sono state in grado di capire se l’incendio fosse doloso o meno. Sul caso ci sono indagini in corso.

“Due auto carbonizzate e una veranda di un bar incendiata – descrive la scena e poi continua – non si sa se l’esplosione e l’incendio siano stati dolosi o meno, è ipotizzabile una richiesta di racket andata a finire male“, dichiara il consigliere Francesco Emilio Borrelli, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha subito specificato l’importanza di fare chiarezza sul caso.

Le dichiarazioni di Borrelli

“Massima priorità su questa vicenda, le forze dell’ordine e la magistratura devono indagare – spiega Borrelli – e si tratta di racket bisogna andare a fondo e arrivare a degli arresti“. “Lo Stato deve allentare la morsa dei clan sulla città” conclude poi.