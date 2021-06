Colpi di pistola esplosi in via dell’Abbondanza a Marianella, con i proiettili conficcatisi in alcuni esercizi commerciali. A raccontare l’episodio alcuni residenti del quartiere a Nord di Napoli. La sparatoria sarebbe accaduta attorno alle 14.30 nei pressi della chiesa San Giovanni Battista in via dell’Abbondanza. Dalle testimonianze, a sparare sarebbero state alcune persone in sella ad alcuni scooter. Non si registrano feriti.

Oggi l’agguato a Miano

Tensione di nuovo altissima nell’area a Nord di Napoli, un 38enne, Salvatore di Caprio, è stato ferito in un agguato probabilmente di stampo camorristico. Il raid è avvenuto a Miano, zona periferica dell’area nord di Napoli. L’uomo è rimasto ferito alle gambe da alcuni proiettili, esplosi da alcune persone e lasciato lì a terra. Il ferito è stato trasportato d’urgenza prima al San Giovanni Bosco poi all’ospedale del Mare da una persona che poi si è dileguata. Ha perso sangue ma non è in pericolo di vita. E’ stato colpito alla gamba destra mentre si trovava in strada via Miano-Capodimonte.