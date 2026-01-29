PUBBLICITÀ
Terrore ai baretti di Chiaia, assalto ai tifosi del Chelsea nel pub dopo la partita

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Paura ieri sera a Napoli dopo la partita di Champions tra gli azzurri e il Chelsea. Nella zona dei baretti di Chiaia, un nutrito gruppi di ultras teppisti ha assaltato il pub Bridge in via Bisignano dove i tifosi inglesi si erano recati a bere.

Momenti di tensione con vetri rotti e assalti. Nelle immagini riprese da un residente del posto si vedono diversi facinorosi incappucciati con spranghe e altri oggetti atti a offendere prendere di mira la vetrina del locale.

“Uscite fuori!” è la frase che si sente urlare più volte, come si evince dalle immagini riprese da un balcone. Solo poche ore prima della partita un tifoso inglese era stato accoltellato con un cacciavite. Una notizia che ha avuto anche eco Oltremanica.

Non ci sono stati feriti e all’arrivo della polizia intorno all’una di notte i facinorosi si erano già dileguati. Al vaglio le telecamere per inquadrare per bene l’accaduto.

Mentre gli ultras si stavano azzuffando sono intervenuti la Polizia di Stato (con pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, del commissariato San Ferdinando e personale della Digos) e i carabinieri: gli ultras, alla vista delle forze dell’ordine, si sono dileguati.

 

