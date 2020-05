“Il test rapido è una palla”, per il Governatore De Luca non è attendibile

Il Presidente Vincenzo De Luca ha criticato l’attendibilità dei test rapidi, recentemente utilizzati per controllare i viaggiatori che sono rientrati in Campania dalle altre regioni. “Nei giorni scorsi sono tornare molte persone da fuori regione. Controlliamo tutti, ma chiarisco una cosa: il test rapido per chi ha temperatura superiore a 37,5°C non serve, è una palla. – ha dichiarato il Governatore – Solo il tampone ci indica chi ha contratto il virus. I controlli per chi arriva da fuori regione andranno avanti fino al 18 maggio. A settembre avremo difficoltà perché oltre al Coronavirus avremo anche l’influenza, e visto che i sintomi iniziali sono simili, avviso che ci aspetteranno mesi complicati”.

DE LUCA CONTRO SALVINI

Nella consueta conferenza stampa del venerdì De Luca ha tracciando il punto sulle misure per l’emergenza Covid. “La Campania sarà un modello nazionale, chi oggi grida alla riapertura di tutto e subito se ne assuma la responsabilità. Il nostro obiettivo è quello di aprire ma con responsabilità, senza dover richiudere tutto dopo sette giorni. L’obiettivo è mettere in campo tutto quello che è ragionevole poter fare ora affinché le progressive aperture siano il più possibile definitive, ed evitare con senso di responsabilità di tutti, di essere costretti poi a ulteriori chiusure, che sarebbero ancora più drammatiche”.

Non sono mancate le stoccate a Matteo Salvini e alla Lombardia: “Voglio dare un’informazione a un politico milanese che è disinformato. Ricordo a questo esponente del Nord e del sovranismo che va in giro per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi, occhiali color pannolino di bimbo, che noi abbiamo varato un programma per quasi 70 milioni di euro”. Il Governatore ha sottolineato la poca attendibilità dei test rapidi in un passaggio video della diretta Facebook.

I RISULTATI DEI TEST RAPIDI DEL SETTE MAGGIO

Ieri l’Unità di Crisi della Regione Campania comunicava che sono stati registrati 2310 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio. Tutte le persone controllate presso le stazioni, l’aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. 42 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5 centigradi. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcuni passeggeri. In particolare 475 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e 7 sono risultati positivi. Per quanto riguarda i tamponi nessuno è risultato positivo.