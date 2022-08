Tina Colombo si schiera con Rita De Crescenzo: “Il legame tra figlio e genitori deve essere preservato”

Tina Colombo si schiera con Rita De Crescenzo sulla questione del figlio Checco, portato in una casa famiglia. La moglie di Tony Colombo ha fatto un post sui social

“Mi chiedo Rita De Crescenzo e Salvatore Bianco sono così pericolosi da spingere gli assistenti sociali a trasferire il figlio minore in una casa famiglia? Mi chiedo l’interesse di un minore all’istruzione scolastica non va di pari passo all’ istruzione che i genitori trasferiscono con il loro esempio? Mi chiedo non è un buon esempio per un figlio vedere un padre come Salvatore lavorare e portare avanti un’ attività? Non è un buon esempio vedere la madre Rita guarire e ammettere i propri errori e scusarsi con i propri figli? Mi chiedo un’ istruzione imposta con violenza vale più dell’ amore di una famiglia? Mi chiedo un ragazzino di 14 anni allontanato da casa sua ha la forza, l’ energia, la concentrazione di studiare per recuperare un debito scolastico? Mi chiedo tante cose ma su una cosa ho una certezza che per il nostro sangue nonché per il nostro ordinamento il legame tra figlio e genitori deve essere preservato viene prima di tutto”

Rita De Crescenzo choc: “Mio figlio è scappato dalla comunità”

Un vero e proprio dramma, quello che si è consumato nei giorni scorsi per Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana. Una notizia che ha fatto subito il giro del web, Rita De Crescenzo è molto seguita ed apprezzata sui social ed infatti il suo “appello” è subito rimbalzato, con tantissime condivisioni e commenti. Da quanto si è appreso, Checco sarebbe stato affidato alla casa famiglia in cui si trovava a seguito di vari problemi, tra i quali le troppe assenze a scuola, ma anche a causa di vicende più gravi. Sembrerebbe infatti che il ragazzo sia stato coinvolto in diversi episodi di tipo penale. Considerato ciò, è stato deciso che l’ambiente in cui viveva non fosse idoneo e dunque di conseguenza il trasferimento è stato necessario.