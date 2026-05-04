Tommy Riccio ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Tommy Riccio.

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Tommy Riccio, il cui nome vero è Tommaso Riccio, da sempre è un amante della musica, nel 1977 si esibisce davanti al pubblico del quartiere Pianura, cantando la canzone ‘O segno ‘e zorro.

Dal 1980 al 1982 studia canto con il maestro Claudio Esposito.

Il 1984 è l’anno della sua prima incisione discografica con un 45, prodotto dalla Big Stereo di Pasquale Botta con il brano “Sta poco a pazzia”, dove viene tratta una sceneggiatura scritta da Pappi di Tondo ‘E primm ‘e te.

Nel 1986 invide il suo primo album dal titolo Follia arrangiato dal maestro Nuccio Tortora. Questa rappresenta anche la prima esperienza come attore, infati viene realizzato un grosso lavoro teatrale intitolato proprio Follia, che vede Tommy impegnato come protagonista.

Nel 1986 il cantante partenopeo viene contattato dalla Mea Sound con la quale stringe una collaborazione. Incide il suo secondo disco Separazione, arrangiato dal maestro Nuccio Tortora.

Nel 1988 si incontra con il maestro Enzo Rossi insieme al qual realizza il disco Scrivendo l’amore, con la produzione di Carmelo Zappulla.

Nel Nel 1989 incide un altro disco insieme ad Enzo Rossi intitolato Sognando lei.

Nel 1992 Tommy Riccio pubblica il suo nuovo lavoro discografico quale La mia strada, mentre l’anno successivo produce l’ennesimo capolavoro discografico dal titolo Nu latitante.

Nel 1995, dopo il grande successo dell’album “Nu latitante”, la Mea Sound produce il disco Napule ‘e notte.

Nel 1996 pubblica il disco Fra mez’ora, mentre nel 1997 arriva il disco Preghiera a Gesù.

Nel 1998, Tommy viene contattato dal consulente RAI (Lorenzo Fantini) per una trasmissione dedicata a Diego Armando Maradona. Nello stesso anno si esibisce nel grande pubblico di Domenica In e Maurizio Costanzo Show.

Nel 1999 con la produzione del film L’amico del cuore di Vincenzo Salemme, Tommy propone due canzoni che verranno inserite all’interno della pellicola Nu latitante e Comme si a guerra.

La canzone Nu latitante verrà inserita anche nel serial televisivo Commissario Raimondi.

Sempre nel 1999 incide un ulteriore disco dal titolo Le cantavo da bambino.

Nell’anno 2000 esce l’album Locale ‘e notte in collaborazione del musicista Lele Melotti e con gli arrangiamenti di Mario Simeoli.

Nel 2001 incide, sempre sotto produzione della Mea Sound, il nuovo album Neapolis.

Nel 2003 Tommy Riccio partecipa alla realizzazione del film Il latitante prodotto dalla QS Holdins S.p.a. Il film è inspirato alla canzone Nu latitante, gli attori sono:Tommy Riccio, Karim, Tony Sperandeo, Barbara Chiappini, Nicola Di Pinto, Massimiliano Virgini ed Oscar Di Maio.

Nel 2004 ha inciso l’album Da marzo ’83, nel 2005 incide La Napoli di Tommy Riccio, nel 2006 l’album Mi fai morire, nel 2007 esce il suo lavoro La Napoli di Tommy Riccio vol.3, nel 2008 esce l’ulteriore lavoro discografico intitolato Senza Titolo prodotto dalla Mea Sound.

Pochi giorni fa, il 16 aprile, è uscito col suo nuovo disco Una storia importante con tracce inedite